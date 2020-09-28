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Новичок сборной Жиров близок к переходу в «Ганновер». На этой неделе вопрос должен быть закрыт

14:03

По информации «СЭ», защитник «Зандхаузена» Александр Жиров близок к переходу в «Ганновер». Вопрос практически решен, клубы торгуются. Текущая неделя станет решающей. Трансферное окно в Германии открыто до 6 октября. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что игрок был вызван в состав сборной России на ближайшие матчи Лиги Наций. В текущем сезоне Жиров провел два матча во второй Бундеслиге и результативными действиями не отметился.

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