Жиров и Кутепов получили вызов в сборную России
13:26
Защитники клуба второй бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров и «Спартака» Илья Кутепов вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи, сообщает пресс-служба национальной команды.
В октябре Россияя проведет три матча в Москве: 8 октября — товарищеский матч против Швеции, 11 и 14 октября — в рамках группового турнира Лиги наций против Турции и Венгрии.
В текущем сезоне Жиров провел два матча во второй Бундеслиге и результативными действиями не отметился. Кутепов сыграл две игры в РПЛ и одну встречу провел в рамках Кубка России.
??В сборную вызваны защитники Александр Жиров и Илья Кутепов. Полный состав через несколько минут в нашем телеграме.https://t.co/annGq2c23k— Сборная России (@TeamRussia) September 28, 2020
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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