Жиров и Кутепов получили вызов в сборную России

Защитники клуба второй бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров и «Спартака» Илья Кутепов вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи, сообщает пресс-служба национальной команды.

В октябре Россияя проведет три матча в Москве: 8 октября — товарищеский матч против Швеции, 11 и 14 октября — в рамках группового турнира Лиги наций против Турции и Венгрии.

В текущем сезоне Жиров провел два матча во второй Бундеслиге и результативными действиями не отметился. Кутепов сыграл две игры в РПЛ и одну встречу провел в рамках Кубка России.