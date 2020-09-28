Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Жиров и Кутепов получили вызов в сборную России

13:26
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитники клуба второй бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров и «Спартака» Илья Кутепов вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи, сообщает пресс-служба национальной команды.

В октябре Россияя проведет три матча в Москве: 8 октября — товарищеский матч против Швеции, 11 и 14 октября — в рамках группового турнира Лиги наций против Турции и Венгрии.

В текущем сезоне Жиров провел два матча во второй Бундеслиге и результативными действиями не отметился. Кутепов сыграл две игры в РПЛ и одну встречу провел в рамках Кубка России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир