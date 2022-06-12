Нкунку подпишет новый контракт с «Лейпцигом»

Нападающий Кристофер Нкунку собирается подписать новый контракт с «Лейпцигом».

По данным LVZ, его новый контракт будет включать пункт об отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов (62 миллиона долларов), который может быть задействован в будущем трансферном окне.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «МЮ».

Нкунку был признан лучшим игроком сезона-2021/22 бундеслиги. В этом сезоне француз сыграл 34 матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии, забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.

Всего Нкунку провел 51 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.