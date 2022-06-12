Агент Шупо-Мотинга заявил, что нападающий не покидает «Баварию»

Роджер Виттманн, агент нападающего «Баварии» Эрик-Максима Шупо-Мотинга, отрицает сообщения о том, что его клиент покидает «Баварию».

«Эти заявления надуманы. Нет никаких причин говорить или писать такое. Он остается в «Баварии». Его ситуация разъяснилась на внутреннем заседании руководства клуба», — приводит слова Виттманна Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что Шупо-Мотинг может покинуть мюнхенский клуб, так как ему поступило предложение из Катара.

В прошедшем сезоне33-летний фктболист забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.