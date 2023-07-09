Ни один клуб не проявил интерес к Павару, несмотря на его желание покинуть «Баварию»

Ни один клуб не связывался с «Баварией» на предмет трансфера защитника Бенжамена Павара, сообщает kicker.

По информации источника, 27-летний француз хочет покинуть «Баварию» в связи с желанием играть на позиции центрального защитника, но остальные клубы, которые ранее интересовались Паваром, как и мюнхенцы, рассматривают его в качестве крайнего защитника.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.