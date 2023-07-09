Ни один клуб не проявил интерес к Павару, несмотря на его желание покинуть «Баварию»
Ни один клуб не связывался с «Баварией» на предмет трансфера защитника Бенжамена Павара, сообщает kicker.
По информации источника, 27-летний француз хочет покинуть «Баварию» в связи с желанием играть на позиции центрального защитника, но остальные клубы, которые ранее интересовались Паваром, как и мюнхенцы, рассматривают его в качестве крайнего защитника.
Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|Н
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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