Джака — о переходу в «Байер»: «После семи лет в «Арсенале» пришло время для чего-то нового»
Полузащитник «Байера» Гранит Джака объяснил свой уход из «Арсенала».
«Повсюду ходили слухи, что моя жена больше не счастлива в Англии. Это совсем не так. Дело в том, что как человек я всегда заинтересован в новых вызовах. После семи лет пришло время для чего-то совершенно нового. Лига не новая, но клуб — новый. Во время переговоров я почувствовал, что долгосрочный проект в Леверкузене имеет смысл и что он на 100 процентов соответствует мне», — приводит слова игрока Sky Sports.
30-летний футболист подписал контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что «Байер» заплатил за него 25 миллионов евро.
Джака играл за «Арсенал» с 2016 года. Он провел 297 матчей за «канониров», забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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5
|Фрайбург
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6
|Байер
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7
|Айнтрахт Ф
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Кельн
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|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
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|0-0
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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