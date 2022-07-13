Сердар Азмун назвал Леверкузен колхозом

Нападающий «Байера» Сердар Азмун сравнил город Леверкузен, в котором сейчас выступает за свой клуб, с Санкт-Петербургом. Ранее форвард выступал за питерский «Зенит».

«Да! Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург — нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так», — цитирует Азмуна Sport24.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.