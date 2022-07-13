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Сердар Азмун назвал Леверкузен колхозом

Алексей Еремин
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун сравнил город Леверкузен, в котором сейчас выступает за свой клуб, с Санкт-Петербургом. Ранее форвард выступал за питерский «Зенит».

«Да! Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург — нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так», — цитирует Азмуна Sport24.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-leverkuzen-realnyy-kolkhoz-vot-peterburg-net-piter-klevyy
Сердар Азмун
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