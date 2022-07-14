«Вольфсбург» близок к покупке полузащитника «Болоньи» Сванберга

«Вольфсбург» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Болоньи» Матиаса Сванберга, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб близок к покупке 23-летнего шведа за 8 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 10 миллионов евро.

«Вольфсбург» предлагает футболисту контракт до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Сванберг забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за «Болонью».