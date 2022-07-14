«Вольфсбург» близок к покупке полузащитника «Болоньи» Сванберга
«Вольфсбург» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Болоньи» Матиаса Сванберга, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, немецкий клуб близок к покупке 23-летнего шведа за 8 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 10 миллионов евро.
«Вольфсбург» предлагает футболисту контракт до 2027 года.
В сезоне-2021/22 Сванберг забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за «Болонью».
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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