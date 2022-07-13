Азмун пошутил о Луневе: «Он мне не нравится. Постоянно говорю ему: «Вали отсюда»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун в шутливой форме рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Андреем Луневым.

— В Германии ты больше всего общаешься с Луневым?

— Не, он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: «Вали отсюда!» Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения, — цитирует Азмуна Sport24.

Азмун перешел в «Байер» в конце января 2022 года. Во второй половине сезона бундеслиги 27-летний иранец провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Лунев пополнил состав немецкого клуба в июле 2021 года.