Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:02

Азмун пошутил о Луневе: «Он мне не нравится. Постоянно говорю ему: «Вали отсюда»

Азмун пошутил о взаимоотношениях с Луневым
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Байера» Сердар Азмун в шутливой форме рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Андреем Луневым.

— В Германии ты больше всего общаешься с Луневым?

— Не, он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: «Вали отсюда!» Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения, — цитирует Азмуна Sport24.

Азмун перешел в «Байер» в конце января 2022 года. Во второй половине сезона бундеслиги 27-летний иранец провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Лунев пополнил состав немецкого клуба в июле 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-lunev-mne-ne-nravitsya-my-voobshche-ne-razgovarivayem-ya-yemu-postoyanno-govoryu-vali-otsyuda
Андрей Лунев
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
3
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Азмуна рассказал, куда нападающий мог перейти помимо «Байера»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости