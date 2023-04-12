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Сегодня, 19:57

Bild: Мане ударил Сане по лицу после матча с «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Садио Мане.
Фото Global Look Press

Между нападающими «Баварии» Садио Мане и Лероем Сане произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает Bild.

По данным источника, конфликт начался во время матча и затем продолжился в раздевалке. Отмечается, что Мане не понравилось, что Сане не отдал на него передачу за спины защитников после открывания на фланге. Также Мане высказал претензии из-за манеры общения немецкого игрока.

Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.

Источник: https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/bayern-muenchen/fc-bayern-pruegel-in-der-kabine-superstar-schlug-san-ins-gesicht-83533872.bild.html
Лерой Сане
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 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
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10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
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 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
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 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
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