Камада покинет «Айнтрахт» в летнее трансферное окно
Полузащитник «Айнтрахта» Даичи Камада покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
26-летний японец не будет продлевать истекающий контракт, который рассчитан до конца сезона-2022/23.
Хавбек выступал в немецкой команде с лета 2017 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Айнтрахт» 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|
17
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|
18
|Шальке
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|- : -
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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