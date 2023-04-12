Камада покинет «Айнтрахт» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Айнтрахта» Даичи Камада покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

26-летний японец не будет продлевать истекающий контракт, который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Хавбек выступал в немецкой команде с лета 2017 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Айнтрахт» 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.