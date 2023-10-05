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Сегодня, 19:41

Клозе: «Современных игроков больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Футбола, который я знал, больше нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирослав Клозе.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе раскритиковал современных футболистов.

«Я перестал играть в футбол, потому что больше не признаю его. Сегодня молодые люди думают о других вещах. В детстве я думал только о тренировках и о том, чтобы стать кем-то в этом виде спорта, который мне всегда нравился. В «Лацио» и в сборной я после каждой тренировки ложился в ванну со льдом, чтобы избежать травм, но молодежь в сборной систематически отказывалась от этого.

Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они спросили у меня: «Кто сказал тебе это делать?». В тот момент я сказал себе: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Вот почему я сказал: стоп. Футбола, который я знал, больше нет.

Сегодняшние молодые люди думают в первую очередь об автомобилях, контрактах со спонсорами и новых кошках. Только после всего этого приходит футбол. Для них их имидж – самое главное. А для меня все, что имело значение, это футбол в его самой чистой форме», – приводит слова Клозе Football Talk.

45-летний немец завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио». Кроме того, на счету форварда 71 гол в 137 матчах за сборную Германии.

Мирослав Клозе
Футбол
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«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
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«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кобелем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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