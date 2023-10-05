Клозе: «Современных игроков больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Футбола, который я знал, больше нет»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе раскритиковал современных футболистов.

«Я перестал играть в футбол, потому что больше не признаю его. Сегодня молодые люди думают о других вещах. В детстве я думал только о тренировках и о том, чтобы стать кем-то в этом виде спорта, который мне всегда нравился. В «Лацио» и в сборной я после каждой тренировки ложился в ванну со льдом, чтобы избежать травм, но молодежь в сборной систематически отказывалась от этого.

Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они спросили у меня: «Кто сказал тебе это делать?». В тот момент я сказал себе: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, сочетаются ли их бутсы с носками. Вот почему я сказал: стоп. Футбола, который я знал, больше нет.

Сегодняшние молодые люди думают в первую очередь об автомобилях, контрактах со спонсорами и новых кошках. Только после всего этого приходит футбол. Для них их имидж – самое главное. А для меня все, что имело значение, это футбол в его самой чистой форме», – приводит слова Клозе Football Talk.

45-летний немец завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио». Кроме того, на счету форварда 71 гол в 137 матчах за сборную Германии.