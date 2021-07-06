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На стадионе «Баварии» включат радужную подсветку 10 июля

16:53
&quot;Альянц Арена&quot;. Фото Reuters
&amp;quot;Альянц Арена&amp;quot;. Фото Reuters
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На стадионе «Альянц Арена» 10 июля будет включена радужная подсветка, сообщила пресс-служба «Баварии».

Мероприятие приурочено к Christopher Street Day. В предыдущие годы подсветка в цветах ЛГБТ-флага также была включена. Руководство «Баварии» считает, что такой шаг станет символом толерантности, а также знаком борьбы с гомофобией и всеми формами дискриминации.

Christopher Street Day — ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии. Подсветка будет включена с 21.00 до 00.00 по местному времени.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/de/news/2021/07/fc-bayern-setzt-erneutes-zeichen-fuer-vielfalt---allianz-arena-in-regenbogen-farben?shortURL=KHTnK

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Виктория Кравченко все материалы автора

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