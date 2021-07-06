Оливер Кан рассказал о переговорах «Баварии» по новым контрактам с Команом и Горецкой

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о ходе переговоров клуба по новым контрактам с полузащитниками Кингсли Команом и Леоном Горецкой.

«Переговоры идут очень хорошо, я настроен оптимистично. Нам есть что предложить этим игрокам. С нами всегда можно бороться за титулы и войти в историю. И Коман, и Горецка — очень важные футболисты для «Баварии», это топ-игроки», — приводит Goal слова Кана.

Нынешний контракт Комана с «Баварией» действует до конца июня 2023 года, соглашение Горецки — до конца июня 2022 года. К обоим футболистам проявляют интерес клубы из чемпионата Англии.