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Матчи бундеслиги смогут посещать до 25 тысяч болельщиков

20:47

На матчи чемпионата Германии сезона-2021/22 будут допускаться болельщики, сообщает AFP. Число зрителей не будет превышать 25 тысяч.

По данным источника, стадионы могут быть заполнены на 50 процентов. Исключение будет сделано для «Баварии», на арену которой может пройти больше 20 тысяч фанатов. Стадион этой команды разрешено заполнять на 35 процентов. Правила актуальны до 11 сентября.

Также отмечается, что доступ на стадионы получат только те фанаты, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.afp.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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