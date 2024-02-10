Мюллер процитировал Оливера Кана после поражения от «Байера»: «Если нам чего-то не хватило, так это яиц»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча против «Байера» (0:3) в 21-м туре бундеслиги.

«Честно говоря, я злюсь. Цитируя Оливера Кана, если нам чего-то не хватило, так это яиц. Мы значительно лучше выглядим на тренировках.

Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода. Этого не хватает в нашей игре. Иногда нужно говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас много игроков самого высокого уровня», – приводит слова Мюллера Sky Sport.

Бывший голкипер мюнхенцев Оливер Кан подобным образом ответил на вопрос о том, чего не хватило «Баварии» после поражения от «Шальке» в 2003 году.

«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.