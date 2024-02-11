Тухель – о разгромном поражении «Баварии» от «Байера»: «Я должен взять вину на себя»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель взял на себя вину после поражения от «Байера» (0:3) в матче 21-го тура бундеслиги.

«Я беру на себя ответственность за тактический подход к игре. Само собой разумеется, что сегодня я должен взять вину на себя. У нас была целая неделя на подготовку, и моя работа – придумывать идеи и убеждать в них своих игроков.

К сожалению, сегодня не совсем получилось – это не первый и не последний раз в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились и многого от себя ждали, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», – приводит слова Тухель Bayern & Germany.

«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.