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11 февраля, 00:20

Тухель – о разгромном поражении «Баварии» от «Байера»: «Я должен взять вину на себя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Томас Тухель
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель взял на себя вину после поражения от «Байера» (0:3) в матче 21-го тура бундеслиги.

«Я беру на себя ответственность за тактический подход к игре. Само собой разумеется, что сегодня я должен взять вину на себя. У нас была целая неделя на подготовку, и моя работа – придумывать идеи и убеждать в них своих игроков.

К сожалению, сегодня не совсем получилось – это не первый и не последний раз в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились и многого от себя ждали, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», – приводит слова Тухель Bayern & Germany.

«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 21 17 4 0 55-14 55
2
 Бавария 21 16 2 3 59-22 50
3
 Штутгарт 21 14 1 6 49-27 43
4
 Боруссия Д 21 11 7 3 43-26 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 4 6 46-28 37
6
 Айнтрахт Ф 21 8 8 5 31-25 32
7
 Фрайбург 21 8 4 9 26-37 28
8
 Хоффенхайм 21 7 6 8 38-40 27
9
 Хайденхайм 21 7 6 8 30-36 27
10
 Вердер 21 7 5 9 30-34 26
11
 Аугсбург 21 5 8 8 31-39 23
12
 Вольфсбург 21 6 5 10 25-33 23
13
 Боруссия М 21 5 7 9 36-41 22
14
 Бохум 21 4 10 7 23-39 22
15
 Унион Б 21 6 3 12 20-35 21
16
 Кельн 21 3 7 11 15-35 16
17
 Майнц 21 1 9 11 16-35 12
18
 Дармштадт 21 2 6 13 22-49 12
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.02 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 3 : 0
10.02 17:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 2 : 2
10.02 17:30
Боруссия М – Дармштадт
 0 : 0
10.02 17:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
10.02 17:30
Унион Б – Вольфсбург
 1 : 0
10.02 17:30
Вердер – Хайденхайм
 1 : 2
10.02 20:30
Байер – Бавария
 3 : 0
11.02 17:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 1
11.02 19:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 1
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 15
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 16 1 5
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