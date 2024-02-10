«Байер» разгромил «Баварию» и оторвался от мюнхенцев на 5 очков

«Байер» дома одержал победу над «Баварией» в матче 21-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.

Счет на 18-й минуте открыл Йосип Станишич. Защитник играет за леверкузенцев на правах аренды из «Баварии». На 50-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алекс Гримальдо. До разгромного счет довел Джереми Фримпонг на 90+5-й минуте.

«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.

Команда Хаби Алонсо все еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. «Байер» не проигрывает уже 31 матч кряду.