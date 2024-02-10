«Байер» разгромил «Баварию» и оторвался от мюнхенцев на 5 очков
«Байер» дома одержал победу над «Баварией» в матче 21-го тура немецкой бундеслиги — 3:0.
Счет на 18-й минуте открыл Йосип Станишич. Защитник играет за леверкузенцев на правах аренды из «Баварии». На 50-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алекс Гримальдо. До разгромного счет довел Джереми Фримпонг на 90+5-й минуте.
«Байер» (55 очков) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», идущей второй, до 5 очков.
Команда Хаби Алонсо все еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. «Байер» не проигрывает уже 31 матч кряду.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|3 : 0
|10.02
|17:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|10.02
|17:30
|
Боруссия М – Дармштадт
|0 : 0
|10.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|10.02
|17:30
|
Унион Б – Вольфсбург
|1 : 0
|10.02
|17:30
|
Вердер – Хайденхайм
|1 : 2
|10.02
|20:30
|
Байер – Бавария
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 1
|11.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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