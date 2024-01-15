Мюллер назвал Кейна лучшим нападающим на данный момент

Футболист «Баварии» Томас Мюллер назвал партнера по команде Гарри Кейна лучшим нападающим в мире на данный момент. Он считает, что тот понимает игру.

«Он понимает игру. Знает, где уязвимые места, может отдать передачу, за которой следует идея. Не знаю, был ли вообще у кого дебютный сезон лучше, чем у Гарри. И под этим я понимаю не только статистику, но и влияние игрока на команду. Кейн — это игрок, который всегда рядом. Он всегда на топ-уровне», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.