Мюллер назвал Кейна лучшим нападающим на данный момент
Футболист «Баварии» Томас Мюллер назвал партнера по команде Гарри Кейна лучшим нападающим в мире на данный момент. Он считает, что тот понимает игру.
«Он понимает игру. Знает, где уязвимые места, может отдать передачу, за которой следует идея. Не знаю, был ли вообще у кого дебютный сезон лучше, чем у Гарри. И под этим я понимаю не только статистику, но и влияние игрока на команду. Кейн — это игрок, который всегда рядом. Он всегда на топ-уровне», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.
На данный момент 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 голами на счету. В «Баварии» футболист играет с лета 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|17
|11
|1
|5
|38-22
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|17
|8
|6
|3
|33-25
|30
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|7
|4
|6
|21-26
|25
|
8
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Боруссия М
|17
|5
|5
|7
|34-36
|20
|
11
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
12
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
13
|Вердер
|17
|4
|5
|8
|24-31
|17
|
14
|Бохум
|17
|3
|8
|6
|19-34
|17
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|17
|2
|4
|11
|20-44
|10
|19.01
|22:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|14
|2
|3
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5