Тухель: «На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о нападающем команды Гарри Кейне. Он отметил, что футболист очень скромный.

«Честно говоря, быть его тренером — это просто подарок. Я чувствую себя очень привилегированным. Гарри очень скромный, он первый приезжает на тренировку каждый божий день. О чем бы вы его ни попросили, он это сделает. На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам, стремится к победам. Он делает это каждый день, и речь не только о голах», — цитирует Тухеля ESPN.