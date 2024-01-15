Кейн заявил о желании однажды стать капитаном «Баварии»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что хочет стать капитаном мюнхенского клуба в будущем. Сейчас повязка принадлежит голкиперу Мануэлю Нойеру.
«Все зависит от тренера и руководства. Сейчас у нас есть несколько лидеров. Если будет матч, в котором несколько капитанов будут недоступны, я буду горд надеть повязку», — цитирует Кейна Kicker.
На данный момент 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 голами на счету. В «Баварии» футболист играет с лета 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|17
|11
|1
|5
|38-22
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|17
|8
|6
|3
|33-25
|30
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|7
|4
|6
|21-26
|25
|
8
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Боруссия М
|17
|5
|5
|7
|34-36
|20
|
11
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
12
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
13
|Вердер
|17
|4
|5
|8
|24-31
|17
|
14
|Бохум
|17
|3
|8
|6
|19-34
|17
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|17
|2
|4
|11
|20-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.01
|22:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|14
|2
|3
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
Новости