«Майнц» вернул в тренировкам Эль-Гази, отстраненного за поддержку Палестины

Полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази вернулся к тренировкам с основной командой «Майнца», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

17 октября стало известно, что «Майнц» отстранил Эль-Гази. 28-летний футболист опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине. Позже эта публикация была удалена.

«Культура исправления ошибок, укоренившаяся в клубе, требует дать игроку шанс на реабилитацию. Таким образом, Эль Гази вернется к тренировкам и матчам в «Майнца» в кратчайшие сроки», — сказано в заявлении клуба.