Оуэн считает, что Кейну не стоило переходить в «Баварию»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал экс-форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна за его переход в мюнхенскую «Баварию».

Кейн перешел в немецкий клуб в августе 2023 года.

«Кейн — невероятный игрок, и то, что он по-прежнему хорошо играет, не должно удивлять — это просто данность. Я не согласен с его переходом из «Тоттенхэма» в «Баварию». Если он так отчаянно хотел уйти и выиграть трофеи, то он легко мог уйти в конце сезона свободным агентом. Если бы «Тоттенхэм» чудесным образом стал играть как претендент на чемпионство, он всегда мог бы остаться, создав идеальное наследие с клубом, в котором провел всю жизнь. Конечно, «Бавария» — один из величайших клубов мира, но я не думаю, что есть что-то особенное в том, чтобы гарантированно выиграть трофей бундеслиги. «Бавария» выиграет лигу с Кейном или без него, так что я не думаю, что это было веской причиной для ухода», — приводит слова Оуэна DAZN Bet.

«Бавария» после 9 туров с 23 очками занимает 2-е место в чемпионате Германии. 30-летний Кейн провел 9 матчей в бундеслиге-2023/24, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.