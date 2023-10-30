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Сегодня, 22:16

Оуэн считает, что Кейну не стоило переходить в «Баварию»

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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал экс-форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна за его переход в мюнхенскую «Баварию».

Кейн перешел в немецкий клуб в августе 2023 года.

«Кейн — невероятный игрок, и то, что он по-прежнему хорошо играет, не должно удивлять — это просто данность. Я не согласен с его переходом из «Тоттенхэма» в «Баварию». Если он так отчаянно хотел уйти и выиграть трофеи, то он легко мог уйти в конце сезона свободным агентом. Если бы «Тоттенхэм» чудесным образом стал играть как претендент на чемпионство, он всегда мог бы остаться, создав идеальное наследие с клубом, в котором провел всю жизнь. Конечно, «Бавария» — один из величайших клубов мира, но я не думаю, что есть что-то особенное в том, чтобы гарантированно выиграть трофей бундеслиги. «Бавария» выиграет лигу с Кейном или без него, так что я не думаю, что это было веской причиной для ухода», — приводит слова Оуэна DAZN Bet.

«Бавария» после 9 туров с 23 очками занимает 2-е место в чемпионате Германии. 30-летний Кейн провел 9 матчей в бундеслиге-2023/24, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 9 8 1 0 27-8 25
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
5
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 9 3 5 1 12-9 14
8
 Фрайбург 9 4 1 4 10-16 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 22:30
Дармштадт – Бохум
 - : -
4.11 17:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
4.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
4.11 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
4.11 17:30
Майнц – РБ Лейпциг
 - : -
4.11 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
4.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
5.11 19:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 5 1 1
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