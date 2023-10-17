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«Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок за пост с поддержкой Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анвар Эль-Гази.
Фото ФК «Майнц»

Полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази отстранен от работы с основным составом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

28-летний футболист опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине. Позже эта публикация была удалена.

«Эль-Гази занял позицию по продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке, которую клуб счел неприемлемой. Перед принятием этого решения клуб и игрок провели углубленное обсуждение

«Майнц уважает тот факт, что существуют разные точки зрения на длящийся десятилетиями сложный конфликт на Ближнем Востоке. тем не менее, клуб дистанцируется от содержания поста в социальных сетях, о котором идет речь, поскольку он не соответствует ценностям клуба», — сказано в заявлении «Майнца».

Футбол
ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
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Дармштадт – РБ Лейпциг
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Фрайбург – Бохум
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Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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Майнц – Бавария
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Гарри Кейн

Бавария

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