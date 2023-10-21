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Сегодня, 18:15

«Майнц» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч бундеслиги «Майнц» — «Бавария» начнется в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Бавария&amp;quot;.
Фото AFP

«Бавария» на выезде сыграет против «Майнце» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Mewa Arena в Майнце, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
21 окт, 19:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Бавария

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Майнц» — «Бавария» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 19.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 1:3.

«Бавария» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» располагается на 17-й строчке с 2 баллами.

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Футбол
ФК Бавария
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Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге

«Байер» обыграл «Вольфсбург» и вернулся на первое место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
4
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
14
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 8 0 4 4 6-21 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 1 : 0
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 1 : 3
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 1 : 3
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 0 : 3
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 1 : 2
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 7 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 5 1 0
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