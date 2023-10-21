«Майнц» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги
«Бавария» на выезде сыграет против «Майнце» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Mewa Arena в Майнце, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Майнц» — «Бавария» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 19.25.
Ключевые события игры чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 1:3.
«Бавария» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» располагается на 17-й строчке с 2 баллами.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
4
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
14
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|8
|0
|4
|4
|6-21
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|1 : 0
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|0 : 3
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|1 : 2
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|5
|1
|0