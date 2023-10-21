«Бавария» на выезде сыграет против «Майнце» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Mewa Arena в Майнце, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Майнц» — «Бавария» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 19.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 1:3.

«Бавария» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» располагается на 17-й строчке с 2 баллами.

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