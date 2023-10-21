Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге.

Юбилейной для хавбека стала игра с «Вердером» (1:0) в 8-м туре чемпионата Германии. Игрок достиг отметки в возрасте 27 лет и 171 дня.

По этому показателю Брандт уступает лишь Карлу-Хайнцы Кербелю (27 лет и 119 дней) и Айке Иммелю (27 лет и 116 дней).