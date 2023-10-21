Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге.
Юбилейной для хавбека стала игра с «Вердером» (1:0) в 8-м туре чемпионата Германии. Игрок достиг отметки в возрасте 27 лет и 171 дня.
По этому показателю Брандт уступает лишь Карлу-Хайнцы Кербелю (27 лет и 119 дней) и Айке Иммелю (27 лет и 116 дней).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
2
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
3
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
4
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|1 : 0
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|- : -
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
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