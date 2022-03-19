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Сегодня, 20:13

Marca: Холанн склоняется к переходу в «Манчестер Сити»

Нападающий «Боруссии» Холанн может перейти в «Манчестер Сити»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Getty Images

Нападающий дортмундской «Борусии» Эрлин Холанн имеет конкретные предложения от «Реала» и «Манчестер Сити». 21-летний норвежец пока склоняется к переходу в английский клуб, пишет Marca.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» готов платить форварду около 30 миллионов евро в год. «Реал» не состоянии повторить такое предложение.

Отмечается, что мадридский клуб делал запросы в связи с участившимися травмами форварда. Их результаты показали, что травмы Холанна не носят хронический характер.

В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Бавария» — «Унион», «Кельн» — «Боруссия» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 66-37 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.03 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
19.03 17:30
Герта – Хоффенхайм
 3 : 0
19.03 17:30
Гр. Фюрт – Фрайбург
 0 : 0
19.03 17:30
Майнц – Арминия
 4 : 0
19.03 17:30
Штутгарт – Аугсбург
 3 : 2
19.03 20:30
Бавария – Унион Б
 - : -
20.03 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
20.03 19:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
20.03 21:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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