Marca: Холанн склоняется к переходу в «Манчестер Сити»
Нападающий дортмундской «Борусии» Эрлин Холанн имеет конкретные предложения от «Реала» и «Манчестер Сити». 21-летний норвежец пока склоняется к переходу в английский клуб, пишет Marca.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» готов платить форварду около 30 миллионов евро в год. «Реал» не состоянии повторить такое предложение.
Отмечается, что мадридский клуб делал запросы в связи с участившимися травмами форварда. Их результаты показали, что травмы Холанна не носят хронический характер.
В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.
Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
|18.03
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|19.03
|17:30
|
Герта – Хоффенхайм
|3 : 0
|19.03
|17:30
|
Гр. Фюрт – Фрайбург
|0 : 0
|19.03
|17:30
|
Майнц – Арминия
|4 : 0
|19.03
|17:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 2
|19.03
|20:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|20.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.03
|19:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|20.03
|21:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5