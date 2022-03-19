Marca: Холанн склоняется к переходу в «Манчестер Сити»

Нападающий «Боруссии» Холанн может перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Борусии» Эрлин Холанн имеет конкретные предложения от «Реала» и «Манчестер Сити». 21-летний норвежец пока склоняется к переходу в английский клуб, пишет Marca.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» готов платить форварду около 30 миллионов евро в год. «Реал» не состоянии повторить такое предложение.

Отмечается, что мадридский клуб делал запросы в связи с участившимися травмами форварда. Их результаты показали, что травмы Холанна не носят хронический характер.

В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.