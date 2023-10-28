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Сегодня, 21:25

«Лейпциг» в большинстве победил «Кельн» со счетом 6:0

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг».
Фото AFP

«Лейпциг» с крупным счетом обыграл «Кельн» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 6:0. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».

Дубль за победителей оформил Лоис Опенда, который забил на 40-й и 45-й минутах. По одному голу забил Тимо Вернер (15-я), Давид Раум (43-я), Беньямин Шешко (88-я) и Кристоф Баумгартнер (90+2-я).

С 80-я минуты «Кельн» играл в меньшинстве, так как вторую желтую получил полузащитник Матиас Олесен.

«Лейпциг» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» находится на предпоследней, 17-й, строчке (4 очка).

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
6:0
Кельн

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Кельн
ФК Лейпциг
0
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Вратарь «Баварии» Нойер вышел на поле впервые за 10 месяцев
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
2
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
5
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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Аугсбург – Вольфсбург
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28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 2 : 1
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 8 : 0
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 2 : 3
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 2 : 0
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
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Айнтрахт Ф – Боруссия Д
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Вольфсбург

 8
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РБ Лейпциг

 6
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Гарри Кейн

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Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
И К Ж
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Дармштадт

 8 2 2
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