«Лейпциг» в большинстве победил «Кельн» со счетом 6:0
«Лейпциг» с крупным счетом обыграл «Кельн» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 6:0. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».
Дубль за победителей оформил Лоис Опенда, который забил на 40-й и 45-й минутах. По одному голу забил Тимо Вернер (15-я), Давид Раум (43-я), Беньямин Шешко (88-я) и Кристоф Баумгартнер (90+2-я).
С 80-я минуты «Кельн» играл в меньшинстве, так как вторую желтую получил полузащитник Матиас Олесен.
«Лейпциг» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» находится на предпоследней, 17-й, строчке (4 очка).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
2
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
5
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 2
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|2 : 1
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|8 : 0
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|2 : 3
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|6 : 0
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
Новости