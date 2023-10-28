«Лейпциг» в большинстве победил «Кельн» со счетом 6:0

«Лейпциг» с крупным счетом обыграл «Кельн» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 6:0. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».

Дубль за победителей оформил Лоис Опенда, который забил на 40-й и 45-й минутах. По одному голу забил Тимо Вернер (15-я), Давид Раум (43-я), Беньямин Шешко (88-я) и Кристоф Баумгартнер (90+2-я).

С 80-я минуты «Кельн» играл в меньшинстве, так как вторую желтую получил полузащитник Матиас Олесен.

«Лейпциг» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Кельн» находится на предпоследней, 17-й, строчке (4 очка).