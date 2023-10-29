Мюллер стал первым игроком «Баварии», забившим в 15 сезонах бундеслиги

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал первым игроком, который забил в 15 сезонах бундеслиги за мюнхенцев.

34-летний немец отметился в ворота «Дармштадта» (8:0) в матче 9-го тура чемпионата Германии.

Мюллер превзошел результаты Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, который забивали за «Баварию» в 14 сезонах бундеслиги.

Для Мюллера это первый гол в этом сезоне, также на его счету 5 результативных передач в 10 матчах.