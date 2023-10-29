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Сегодня, 06:15

Мюллер стал первым игроком «Баварии», забившим в 15 сезонах бундеслиги

Руслан Минаев
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал первым игроком, который забил в 15 сезонах бундеслиги за мюнхенцев.

34-летний немец отметился в ворота «Дармштадта» (8:0) в матче 9-го тура чемпионата Германии.

Мюллер превзошел результаты Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, который забивали за «Баварию» в 14 сезонах бундеслиги.

Для Мюллера это первый гол в этом сезоне, также на его счету 5 результативных передач в 10 матчах.

Томас Мюллер
ФК Бавария
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«Лейпциг» в большинстве победил «Кельн» со счетом 6:0
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
2
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
5
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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27.10 21:30
Бохум – Майнц
 2 : 2
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 2
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 2 : 1
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 8 : 0
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 2 : 3
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 2 : 0
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 6 : 0
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
29.10 19:30
Байер – Фрайбург
 - : -
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Гарри Кейн

Бавария

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

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Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
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Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
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