Мюллер стал первым игроком «Баварии», забившим в 15 сезонах бундеслиги
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал первым игроком, который забил в 15 сезонах бундеслиги за мюнхенцев.
34-летний немец отметился в ворота «Дармштадта» (8:0) в матче 9-го тура чемпионата Германии.
Мюллер превзошел результаты Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, который забивали за «Баварию» в 14 сезонах бундеслиги.
Для Мюллера это первый гол в этом сезоне, также на его счету 5 результативных передач в 10 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
2
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
5
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 2
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|2 : 1
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|8 : 0
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|2 : 3
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|6 : 0
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
Новости