«Лейпциг» дал разрешение Упамекано начать тренировки с «Баварией»

Новичок «Баварии» Дайот Упамекано прибыл в расположение команды. Он начнет тренировки с основным составом, сообщает сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» договорилась о трансфере 22-летнего француза еще по ходу прошлого сезона. Однако у игрока был пункт в контракте с «Лейпцигом», согласно которому «Бавария» должна была бы выплатить еще определенную сумму, чтобы Упамекано смог начать тренировки раньше, чем в середине июля. Сторонам удалось договориться о том, что футболист уже может начать работу с новыми партнерами по команде.