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«Бохум» подписал контракт с нападающим сборной Японии

11:13
Такума Асано (справа). Фото ФК «Бохум».
Такума Асано (справа). Фото ФК «Бохум».
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Новичок бундеслиги «Бохум» подписал контракт с нападающим сборной Японии Такумой Асано, сообщает сайт клуба.

26-летний футболист уже прибыл в расположение немецкого клуба и подписал соглашение.

Асано перешел в «Бохум» на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был белградский «Партизан».

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Иван Шитик все материалы автора

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