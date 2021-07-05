«Бохум» подписал контракт с нападающим сборной Японии
11:13
Новичок бундеслиги «Бохум» подписал контракт с нападающим сборной Японии Такумой Асано, сообщает сайт клуба.
26-летний футболист уже прибыл в расположение немецкого клуба и подписал соглашение.
Асано перешел в «Бохум» на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был белградский «Партизан».
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