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Гендиректор «Баварии» Кан рассказал о целях клуба на сезон

17:38
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о задачах клуба на новый сезон.

«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы нечто особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в лидерах. Я убежден, что у нас есть хорошие возможности для этого.

Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав «Баварии» может добиться победы. Невероятная культура успеха — наше конкурентное преимущество. «ПСЖ» вкладывает огромные деньги, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю», — приводит слова Кана Twitter Bayern&Germany.

С 1 июля Юлиан Нагельсманн официально стал главным тренером баварцев. Он сменил на этом посту Ханса Флика, который возглавит сборную Германии.

В сезоне-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом страны девятый раз подряд.

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