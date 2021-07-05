Гендиректор «Баварии» Кан рассказал о целях клуба на сезон
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о задачах клуба на новый сезон.
«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы нечто особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в лидерах. Я убежден, что у нас есть хорошие возможности для этого.
Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав «Баварии» может добиться победы. Невероятная культура успеха — наше конкурентное преимущество. «ПСЖ» вкладывает огромные деньги, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю», — приводит слова Кана Twitter Bayern&Germany.
С 1 июля Юлиан Нагельсманн официально стал главным тренером баварцев. Он сменил на этом посту Ханса Флика, который возглавит сборную Германии.
В сезоне-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом страны девятый раз подряд.
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