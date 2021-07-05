Гендиректор «Баварии» Кан рассказал о целях клуба на сезон

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о задачах клуба на новый сезон.

«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы нечто особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в лидерах. Я убежден, что у нас есть хорошие возможности для этого.

Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав «Баварии» может добиться победы. Невероятная культура успеха — наше конкурентное преимущество. «ПСЖ» вкладывает огромные деньги, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю», — приводит слова Кана Twitter Bayern&Germany.

Kahn: "The champions League title is achievable with our squad. The team's incredible culture of success is our competitive advantage. PSG have invested huge sums, but have yet to win the CL. I'm not worried" pic.twitter.com/uOJXjF6LuQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2021

С 1 июля Юлиан Нагельсманн официально стал главным тренером баварцев. Он сменил на этом посту Ханса Флика, который возглавит сборную Германии.

В сезоне-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом страны девятый раз подряд.