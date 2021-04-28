Левандовски прокомментировал назначение Нагельсманна главным тренером «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером команды.

«Мы с Юлианом не очень хорошо знакомы, но я точно могу сказать, что он всегда поднимает свои команды на невообразимый уровень. Команды, в которых он работал, чаще всего показывали результаты выше ожидаемого. Тут дело явно не в определенных футболистах высокого качества», — приводит Goal слова Левандовски.

33-летний Нагельсманн с 2019 года работает с «Лейпцигом», до этого он возглавлял «Хоффенхайм». Специалист возглавит «Баварию» с сезона-2021/22.