«Бавария» заберет весь доход от матча со сборной Германии в качестве компенсации за Флика

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет клуб по окончании сезона. Ожидается, что 56-летний специалист возглавит сборную Германии, которую летом покинет Йоахим Лев.

Как сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох в Twitter, «Бавария» проведет товарищеский матч со сборной Германии, весь доход от которого полностью будет передан мюнхенскому клубу в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта Флика. Дата проведения игры пока не определена.

Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.