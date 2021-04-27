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«Бавария» заберет весь доход от матча со сборной Германии в качестве компенсации за Флика

23:45
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет клуб по окончании сезона. Ожидается, что 56-летний специалист возглавит сборную Германии, которую летом покинет Йоахим Лев.

Как сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох в Twitter, «Бавария» проведет товарищеский матч со сборной Германии, весь доход от которого полностью будет передан мюнхенскому клубу в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта Флика. Дата проведения игры пока не определена.

Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Koch_AZ/status/1387127785961971712

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