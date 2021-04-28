Пищек принял решение завершить карьеру

Защитник «Боруссии» из Дортмунду Лукаш Пищек объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2020/21, сообщил 28 апреля официальный сайт бундеслиги.

Поляк планировал сделать это прошлым летом, но принял предложение клуба продолжить контракт еще на год.

В июне Пищеку исполнится 36 лет, и он намерен вернуться в польский «Гочалковице», вице-президентом которого является его отец, и где он открыл футбольную академию в 2019 году.

В его послужном списке 66 матчей и 3 гола за национальную сборную Польши, титулы чемпиона Польши, чемпиона Германии (2), Кубок (2) и Суперкубок (2) Германии.