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Кофельдт назначен новым главным тренером «Вольфсбурга»

12:24
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Немец Флориан Кофельдт назначен главным тренером «Вольфсбурга». Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее руководство «волков» отправило в отставку Марка ван Боммела. Он возглавлял «Вольфсбург» с июня 2021 года.

39-летний Кофельдт работал тренером только в немецком клубе «Вердер». Вначале он руководил юношеской командой, затем возглавлял вторую — «Вердер II». С 2017-го по октябрь 2021 года работал главным тренером основной команды.

«Вольфсбург» в чемпионате Германии-2021/22 занимает 9-е место в турнирной таблице с 13 очками в 9 матчах.

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