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В дортмундской «Боруссии» заявили, что не собираются продавать Беллингема

12:48
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Джуда Беллингема.

«Джуд — футболист «Боруссии» и продолжит им оставаться. В его контракте нет прописанной суммы отступных. Нашему клубу есть что предложить футболистам. Мы хотим выигрывать титулы, но для этого нам нужно сохранять наших игроков», — приводит Sport1 слова Келя.

В сезоне-2021/22 Беллингем провел 15 матчей за «Боруссию», на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего англичанина в 70 миллионов евро. 26 октября сообщалось, что полузащитником интересуется «Ливерпуль».

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/dfb-pokal/2021/10/bvb-kehl-mit-ansage-bei-bellingham-und-den-transfermarkt

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Иван Торопцев все материалы автора

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