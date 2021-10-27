В дортмундской «Боруссии» заявили, что не собираются продавать Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Джуда Беллингема.

«Джуд — футболист «Боруссии» и продолжит им оставаться. В его контракте нет прописанной суммы отступных. Нашему клубу есть что предложить футболистам. Мы хотим выигрывать титулы, но для этого нам нужно сохранять наших игроков», — приводит Sport1 слова Келя.

В сезоне-2021/22 Беллингем провел 15 матчей за «Боруссию», на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего англичанина в 70 миллионов евро. 26 октября сообщалось, что полузащитником интересуется «Ливерпуль».