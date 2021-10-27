Мадридский суд освободил защитника «Баварии» Эрнандеза от тюремного заключения

Провинциальный суд Мадрида удовлетворил апелляцию защитника «Баварии» Люки Эрнандеза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда Мадрида.

Обжалование, представленное Эрнандезом против судебного приказал о заключении за нарушение приговора, было удовлетворено, а приведение в исполнение наказания в виде шести месяцев лишения свободы было приостановлено. При этом суд постановил, что футболист не должен совершать новых преступлений в течение четырех лет. Также игрок выплатил штраф в размере 240 штрафов с ежедневной выплатой в 400 евро.

В феврале 2017 года Эрнандез, на тот момент выступавший за мадридский «Атлетико», подрался на улице со своей девушкой Амелией де ла Осой Лоренте. Суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу на 500 метров в течение шести месяцев.

Несмотря на это, пара отправилась на отдых в Майами. Суд счел это нарушением судебного запрета, 13 октября 2021 года Верховный суд Мадрида приговорил Эрнандеза к тюремному заключению и обязал его явиться для выбора места для отбывания наказания. Пять дней спустя футболист подал апелляцию, что позволило ему отсрочить заключение под стражу на десять дней.