Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан включен в зал славы немецкого футбола. Экс-футболист был выбран еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.

«Я невероятно горжусь. Для меня огромная честь стать одной из крупнейших футбольных легенд Германии. Когда я только начинал в качестве полевого игрока «Карлсруэ», никто не мог подумать, что это возможно. Спасибо немецкому футбольному союзу за это особое признание и прекрасную церемонию», — написал Кан в Instagram.

Голкипер Оливер Кан перешел в «Баварию» из «Карлсруэ» в 1994 году. Цвета мюнхенцев он защищал до 2008 года и завершил карьеру в 39 лет.

С «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков Германии, пять Кубков лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.