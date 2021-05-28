Ван Боммел может стать главным тренером «Вольфсбурга»
04:28
Новым главным тренером «Вольфсбурга» может стать Марк ван Боммел. По информации Bild, 44-летний голландец подпишет двухлетний контракт.
Ван Боммел сменит Оливера Глазнера, подписавшего контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».
По итогам сезона-2020/21 «Вольфсбург» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда получила право выступать в Лиге чемпионов.
Ранее ван Боммел тренировал ПСВ (с июня 2018 года по декабрь 2019 года). Также он был ассистентом сборной Австралии.
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