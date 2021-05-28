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Форвард «Боруссии» Холанн показал фото в футболке «Бока Хуниорс»

19:56
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал в своем Instagram фото с отпуска в футболке «Бока Хуниорс».

20-летний норвежский футболист на снимке стоит в очках и шлепках рядом с разукрашенной статуэй собаки.

«Солнечная пятница с моим маленьким другом!» — подписал фото Холанн.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», забил 41 гол и сделал 9 результативных передач. Форварда признали лучшим игроком бундеслиги минувшего сезона.

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