Форвард «Боруссии» Холанн показал фото в футболке «Бока Хуниорс»
19:56
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал в своем Instagram фото с отпуска в футболке «Бока Хуниорс».
20-летний норвежский футболист на снимке стоит в очках и шлепках рядом с разукрашенной статуэй собаки.
«Солнечная пятница с моим маленьким другом!» — подписал фото Холанн.
В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», забил 41 гол и сделал 9 результативных передач. Форварда признали лучшим игроком бундеслиги минувшего сезона.
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