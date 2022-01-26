Кан подтвердил, что защитник Зюле летом покинет «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что защитник Никлас Зюле летом покинет клуб.

«Перегвооры шли продолжительное время. Мы сделали предложение. Зюле его не принял. Мы знаем, что Никлас летом хочет покинуть клуб», — приводит слова Кана Kicker.

Ранее была информация, что на Зюле претендуют «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за «Баварию» и забил один мяч.

Летом у 26-летнего игрока сборной Германии истекает контракт с мюнхенским клубом.