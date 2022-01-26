Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:17

Кан подтвердил, что защитник Зюле летом покинет «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» подтвердил, что защитник Зюле покинет клуб
Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что защитник Никлас Зюле летом покинет клуб.

«Перегвооры шли продолжительное время. Мы сделали предложение. Зюле его не принял. Мы знаем, что Никлас летом хочет покинуть клуб», — приводит слова Кана Kicker.

Ранее была информация, что на Зюле претендуют «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за «Баварию» и забил один мяч.

Летом у 26-летнего игрока сборной Германии истекает контракт с мюнхенским клубом.

Никлас Зюле
Оливер Кан
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зюле договорился о контракте с новым клубом, куда бесплатно перейдет летом

«Кельн» арендовал защитника «Сампдории»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости