Кан подтвердил, что защитник Зюле летом покинет «Баварию»
Генеральный директор «Баварии» подтвердил, что защитник Зюле покинет клуб
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что защитник Никлас Зюле летом покинет клуб.
«Перегвооры шли продолжительное время. Мы сделали предложение. Зюле его не принял. Мы знаем, что Никлас летом хочет покинуть клуб», — приводит слова Кана Kicker.
Ранее была информация, что на Зюле претендуют «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за «Баварию» и забил один мяч.
Летом у 26-летнего игрока сборной Германии истекает контракт с мюнхенским клубом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|- : -
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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