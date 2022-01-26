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Сегодня, 13:12

Зюле договорился о контракте с новым клубом, куда бесплатно перейдет летом

Зюле сообщил руководству «Баварии» о решении не продлевать контракт
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Баварии» Никлас Зюле сообщил руководству мюнхенского клуба о решении не продлевать контракт, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 26-летний немец договорился о контракте с новым клубом, в который перейдет летом на правах свободного агента.

О названии нового клуба защитника не сообщается.

Ранее была информация, что на Зюле претендуют «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за «Баварию» и забил один мяч.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/01/bundesliga-niklas-sule-verlasst-den-fc-bayern-munchen-das-sind-die-grunde
Никлас Зюле
Футбол
ФК Бавария
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2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
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 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
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 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
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 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
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4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
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 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
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 - : -
6.02 19:30
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Боруссия Д

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Бавария

 13
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Байер

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Хоффенхайм

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Вольфсбург

 17 1 2
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Майнц

 16 1 4
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Байер

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