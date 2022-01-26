Зюле договорился о контракте с новым клубом, куда бесплатно перейдет летом

Защитник «Баварии» Никлас Зюле сообщил руководству мюнхенского клуба о решении не продлевать контракт, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 26-летний немец договорился о контракте с новым клубом, в который перейдет летом на правах свободного агента.

О названии нового клуба защитника не сообщается.

Ранее была информация, что на Зюле претендуют «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за «Баварию» и забил один мяч.