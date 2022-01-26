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Сегодня, 15:28

«Кельн» арендовал защитника «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Сампдории» Джулиан Шабо перешел в «Кельн». Стороны договорились об аренде игрока, сообщает сайт итальянской команды.

За аренду немецкий клуб заплатит 300 тысяч евро. Также договор предусматривает опцию выкупа игрока за 2,7 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний Шабо провел 11 матчей в серии А и получил 5 желтых карточек.

ФК Кельн
ФК Сампдория
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 Байер 20 10 5 5 49-32 35
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 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
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 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
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 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
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4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
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Аугсбург – Унион Б
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Боруссия Д

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Хоффенхайм

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 17 1 2
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