«Кельн» арендовал защитника «Сампдории»

Защитник «Сампдории» Джулиан Шабо перешел в «Кельн». Стороны договорились об аренде игрока, сообщает сайт итальянской команды.

За аренду немецкий клуб заплатит 300 тысяч евро. Также договор предусматривает опцию выкупа игрока за 2,7 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний Шабо провел 11 матчей в серии А и получил 5 желтых карточек.