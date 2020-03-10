Источник: Сегодня бундеслига объявит о закрытии трибун из-за коронавируса
12:39
Сегодня бундеслига официально сообщит, что матчи чемпионата Германии будут проходить при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает в своем Twitter сообщает итальянский журналист Николо Шира.
Также сообщается, что товарищеский матч Германия — Италия 31 марта в Нюрнберге, вероятно будет отменен.
Ранее из-за распространения коронавируса был приостановлен чемпионат Италии.
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