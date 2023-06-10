Источник: Киммих готов оказывать давление на «Баварию» для перехода в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих заинтересован в переходе в «Барселону», сообщает журналист Ферран Мартинес.

По информации источника, футболист готов оказываться давление на руководство команды для переезда в Каталонию.

В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года.

За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро