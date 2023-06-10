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Сегодня, 11:32

Гюндоган — о последнем туре бундеслиги: «Это самый захватывающий чемпионский бой за 10 лет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о последнем туре бундеслиги в прошедшем сезоне.

32-летний хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2011 по 2016 год.

«Такую развязку вряд ли можно превзойти по драматургии. Хотя я знаю несколько подобных матчей в последний игровой день, когда бывает очень трудно выиграть матч, однако зрители выходят победителями от этого. Настоящий огонь! Я думаю, что это был самый захватывающий чемпионский бой в немецком футболе за последнее десятилетие. В конце концов, это было захватывающе до самого конца, в этот раз к Пасхе еще ничего не было решено», — приводит слова Гюндогана Sport1.

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2. В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» — 2:1.

«Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Бундеслига
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Источник: Киммих готов оказывать давление на «Баварию» для перехода в «Барселону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

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Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 24 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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