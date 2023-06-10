Назначение Нагельсманна может обойтись «ПСЖ» в 10-15 миллионов евро
Назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера может обойтись «ПСЖ» в крупную сумму.
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, «Бавария» потребует 10-15 миллионов евро за Нагельсманна в качестве компенсации. Парижане заинтересованы в тренере, но переговоры с мюнхенцами пока не начались. «Бавария» уволила 35-летнего специалиста в марте 2023 года.
3 июня издание L'Equipe сообщило, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье покинет клуб после завершения сезона-2022/23.
Источник: Флориан Плеттенберг
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|5
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|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
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|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
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|34
|17
|8
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|51-44
|59
|
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|14
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|57-49
|50
|
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|11
|10
|58-52
|50
|
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|13
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|11
|57-48
|49
|
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|11
|10
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|52-55
|43
|
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|34
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|12
|12
|49-54
|42
|
12
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|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
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|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
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