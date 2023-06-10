Назначение Нагельсманна может обойтись «ПСЖ» в 10-15 миллионов евро

Назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера может обойтись «ПСЖ» в крупную сумму.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, «Бавария» потребует 10-15 миллионов евро за Нагельсманна в качестве компенсации. Парижане заинтересованы в тренере, но переговоры с мюнхенцами пока не начались. «Бавария» уволила 35-летнего специалиста в марте 2023 года.

3 июня издание L'Equipe сообщило, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье покинет клуб после завершения сезона-2022/23.