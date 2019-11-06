И. о. главного тренера «Баварии» Флик в предвкушении матча с «Олимпиакосом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханси Флик прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Мы смотрим вперед, мы должны сосредоточиться на следующих задачах, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Я в предвкушении матча с «Олимпиакосом». Теперь команда несет ответственность. В среду я хочу увидеть команду, которая будет сыграна к субботнему матчу. Хави Мартинес будет играть в центре защиты. Томас Мюллер тоже выйдет на поле.

Мы внесем некоторые коррективы. Голы, которые мы пропускали в последнее время, были не в стиле «Баварии». Для меня важно, чтобы команда играла активно. Мы должны обороняться на чужом поле и после потери мяча, должны стараться его как можно быстрее вернуть. Это те моменты, которые мы хотим реализовать

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