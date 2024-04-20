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Матсен готов перейти в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе

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Фланговый защитник «Челси» Иан Матсен, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», не собирается возвращаться в лондонский клуб, сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, 22-летний футболист чувствует себя комфортно в Германии и готов остаться в команде по окончании текущего сезона. Игрок уже проинформировал руководство «синих» о своем решении покинут клуб на постоянной основе ближайшим летом.

Согласно данным журналиста, сумма отступных футболиста составляет 35-40 миллионов евро.

За «Боруссию» Матсен отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
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 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
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 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
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 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
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 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
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 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
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 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
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Хайденхайм – РБ Лейпциг
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